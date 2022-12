Sci alpino | orari e tv gigante Alta Badia 2022 | programma | startlist | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 18 dicembre 2022) L’e la Gran Risa aprono il sipario per il primo due due appuntamenti su una delle piste storiche della Coppa del Mondo di sci, uno dei tempi del. Invincono solo i migliori e l’albo d’oro non mente. Il re assoluto è Marcel Hirscher, capace di vincere per sei volte consecutive dal 2013 al 2018, ma subito dopo è toccato ad Henrik Kristoffersen (due volte) ed Alexis Pinturault. L’ultimo in ordine di tempo è stato Marco Odermatt, che è anche il grandissimo favorito in entrambe le gare, con l’obiettivo di continuare il suo assoluto dominio nella specialità. Lo scorso sul podio c’era anche Luca De Aliprandini. Il nativo di Cles è uscito sia a Soelden sia in Val d’Isere e non c’è davvero luogo migliore dell’per ...