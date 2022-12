Musk fa il tiranno su Twitter | account eccellenti sospesi | giornalisti silenziati

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Nuovo scossone su. Il social network ha sospeso glidi diversiche avevano pubblicato dei post su Elon, il nuovo proprietario della piattaforma. Alcuni di loro stavano pubblicando dei post sulla decisione didi rimuovere l'ElonJet, accusato dadi tracciare in tempo reale i voli dell'aereo privato dello stesso. Tra glici sono quelli dei reporter della Cnn, The New York Times e The Washington Post, oltre aindipendenti. Secondo CNBCNews, è stato sospeso anche l'del social network Mastodon, il nuovo social concorrente di. Gli...

la Repubblica

