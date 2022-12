Sci alpino | l’Italia non vince in Val Gardena dal 2008 Era la casa di Kristian Ghedina

Leggi su oasport

(Di martedì 13 dicembre 2022) La Coppa del Mondo di sci2022-2023 si prepara per un lungo filotto di gare sulle nevi italiane. Nel corso del prossimo weekend, infatti, vivremo ben tre gare veloci in Valprima della doppietta in gigante dell’Alta Badia. Si gareggerà, come tradizione, sulla Saslong, una delle piste più iconiche e classiche del Circo Bianco. Siamo, infatti, pronti per la gara numero 100 della sua storia (saranno 101, per l’esattezza, al termine del weekend), e pensare che la prima edizione è stata vissuta nel lontano 1969, con una discesa vinta dallo svizzero Jean Daniel Dätwyler davanti al francese Henri Duvillard ed all’austriaco Rudi Säller. Proviamo, quindi, a fare un po’ di storia della Saslong per quanto riguarda i nostri alfieri. Il primo italiano a salire sul podio in Valè stato Roland Thoeni nella Coppa del Mondo 1972 ...