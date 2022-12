CentCom schiera le tecnologie emergenti per la sicurezza del Medio Oriente

Leggi su formiche

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il Pentagono mette intelligenza artificiale e veicoli senza pilota in servizio per ladel Golfo, fornendo al Comando Centrale () una panoplia di strumenti altamente tecnologici. È un messaggio di efficienza ed efficacia, una rassicurazione ai partner che l’ambiente securitario della regione sarà curato e protetto con i migliori strumenti a disposizione delle Forze armate statunitensi e contemporaneamente una dimostrazione di capacità (dunque di forza) davanti a certe dinamiche che stanno portando quei Paesi a inclinarsi verso avversari dell’America — vedere per esempio gli accordi sull’intelligenza artificiale recentemente stretti da Cina e Arabia Saudita in occasione del viaggio di Xi Jinping. Schuyler Moore, responsabile tecnologico del Comando centrale degli Stati Uniti, ha sottolineato, durante un briefing con la stampa la scorsa ...