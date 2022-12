Reddito di cittadinanza | Montaruli contro i 5 Stelle | «Durante i governi Conte non c’erano controlli»

(Di sabato 10 dicembre 2022) Nuove scintille tra governo Meloni e M5s suldi. Dopo le minacce ricevute dalla premier Meloni da parte di un 27enne della provincia di Siracusa per le decisioni dell’esecutivo relative alla misura di sostegno economico, e la «ferma condanna» e la solidarietà espressa dal leader pentastellato Giuseppealla presidente del Consiglio, quest’oggi dall’esecutivo sono partite nuove accusel’ex premier. Augusta, sottosegretaria di Stato al al Ministero dell’università e della ricerca del governo Meloni, eletta in quota Fratelli d’Italia, ha dichiarato: «A chi afferma che il rischio di truffe suldirappresenti una percentuale irrisoria è sufficiente rispondere con i numeri. Su un 1 milione e 290 mila domande ...

