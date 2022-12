Aggredita perché indossa il niqab | la 29enne bengalese insultata e picchiata denuncia l’accaduto

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 9 dicembre 2022) “Mi fanno ancora male la testa e l’orecchio per il pugno. Ma quello è il meno, la dottoressa mi ha dato delle gocce che mi fanno stare meglio. Il problema è che adesso ho paura a uscire di casa e in famiglia non riesco a parlare di altro”. Quella che doveva essere una semplice visita a dei parenti, si è trasformata presto in un incubo ad occhi aperti per Sanuara, ventinovenne, che vive a Marghera, Venezia, da ormai 15 anni. La sua unica colpa? Quella dire il, il velo islamico – da cui è possibile intravedere solo gli occhi -. La giovane ancora sotto choc dopo l’aggressione subita mercoledì scorso, mentre si stava recando a piedi, insieme all’anziano padre, a fare visita alla cognata. Insulti e offese razzisteilLa ...