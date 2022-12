Ultime Notizie – Covid | farmaco ‘esca’ potrebbe neutralizzare ogni variante virus | studio

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Un nuovosperimentalecurare, e potenzialmente anche altre infezioni da corona, neutralizzando in modo ugualmente efficacepossibiledi Sars-CoV-2. Il composto – messo a punto da un team di ricercatori americani guidati dal Dana-Farber Cancer Institute di Boston e denominato per ora con la sigla DF-COV-01 – funziona come un”esca’ che attira a sé il patogeno, lo ‘sequestra’ e lo inattiva prima che la sua proteina Spike possa legarsi al recettore Ace2 delle cellule bersaglio. Agisce quindi sul meccanismo stesso che permette al coronapandemico di entrare negli organi target, una modalità che resta invariata indipendentemente dallavirale. Il candidatoè descritto in un ...