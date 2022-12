Prima alla Scala | Mattarella | “La cultura russa non si cancella” Meyer risponde a Sgarbi | “Pena per le sue parole”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) “Non mi sono mai sentito uno straniero”. Il sovrintendente dellaDominiquecosìpolemica aperta da Vittorio, nel giorno dellaallo storico teatro milanese. “Da troppi anni il sovrintendente dellaè uno straniero”, aveva detto ieri il critico d’arte, entrato nel governo Meloni come sottosegretario, scagliandosi contro le politiche sulladel sindaco di Milano Beppe Sala. “Io non faccio commenti su questo, io sono in Italia da 30 anni e lavolta che sono venutoera il 1980”, ha risposto oggi, a poche ore dal debutto di “Boris Godunov”. “Non mi sono mai sentito uno ...

Giorgia Meloni èScala per assistere, Giuseppe Conte segue lo stesso spettacolo a Milano ma da un'altra location: l'opera cardinal Ferrari, centro di accoglienza che ospita 200 persone in difficoltà economiche. Nel salone ...... chi può essere contro questa decisione con la Juventus, ricchissima, inpagina per presunte ... coi negozi e i supermarket pieni, ha risentito delle limitazioni dovutepandemia molto meno (...Buona la prima per la prima di Giorgia Meloni alla Scala. Il presidente del Consiglio ha fatto centro con un elegantissimo total look firmato Giorgio ...Proteste e tafferugli a Milano alla protesta organizzata da centri sociali e studenti in occasione della Prima della Scala [VIDEO] ...