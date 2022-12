(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ilazionario dellantus non conosce pace. La società bianconera crolla ancora una volta in. Ildel club perde...

Calciomercato.com

Nuovo stop ( - 5,3%)(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 dic - La frenata bis di Wall ...02 Assiom Forex: per 81% operatori nessun rischio sistemico dacriptoDel resto già nelle prime ore successive alle dimissioni dei componenti del Cda, il titolo dellaaveva subito un vero e proprioin Borsa, non arrestato neppure dall'annuncio di prima ... Juve, crollo in borsa: il titolo tocca i minimi storici Alla base dei problemi di oggi della Juventus c’è sicuramente la partenza di Giuseppe Marotta, al pari dell’operazione che ha portato Cristiano Ronaldo a Torino» Dagli studi di Sportitalia Gianluca Pa ...Le società vogliono spalmare i debiti col fisco, Giorgetti è contrario. Il calcio italiano è sul punto di esplodere, fra trucchi di bilancio e ingaggi ...