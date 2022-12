Mondiali Qatar 2022 | il tabellone dei quarti di finale Ecco quando si giocano

E' il giorno del Marocco aidi calcio in. 'Vittoria storica' e 'Epico', titolano i media locali per celebrare la vittoria sulla Spagna agli ottavi di finale, mentre a Rabat e a Casablanca un fiume di persone si è ...... Francia e Marocco - la prossima avversaria - nei quarti di finale della Coppa del Mondo di..., dove vedere in tv e streaming i quarti di finale Tutti i match dei quarti di finale di ...LUSAIL (Qatar) - Il Portogallo travolge la Svizzera con un tennistico 6-1 e raggiunge Olanda, Argentina, Croazia, Brasile, Inghilterra, Francia e Marocco - la prossima avversaria - nei quarti di ...Portogallo - Svizzera 6-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida degli ottavi di finale del Mondiale Qatar 2022.