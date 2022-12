Corea del Sud | Bento lascia la Nazionale

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ladel Sud esce dagli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar e alla fine in conferenza stampal’incarico da Ct Ladel Sud esce dagli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar e alla fine in conferenza stampal’incarico da Ct. E’ lo stesso commissario tecnico a darne l’annuncio in conferenza: «Siamo usciti dal Mondiale e ora è tempo di pensare al futuro che non sarà con la». La conferma e l’addio del tecnico portoghese concludendo «decisione presa a settembre». L'articolo proviene da Calcio News 24.