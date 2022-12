WWE | Seth Rollins rende omaggio a Brodie Lee durante il live event a Rochester

(Di domenica 4 dicembre 2022) Il mondo del wrestling professionistico ha subito una grande perdita con la scomparsa diLee. Molte storie su quanto sia grande un essere umano Lee sono state condivise e i lottatori continuano argli. In effetti,ha fatto proprio questoun recenteo dal vivo nella città natale diLee.Lee è morto l’anno scorso il 26 dicembre 2020. Questo è stato uno shock per il mondo del wrestling professionistico Come rivelato da un videoun recentedella WWE nella città natale diLee,ha realizzato un ...

Seth Rollins ha voluto ricordare Brodie Lee nel WWE Live Event che si è svolto la scorsa notte a Rochester, paese natale dell'atleta.Brodie Lee è morto il 26 dicembre 2020. Il wrestler AEW, noto soprattutto per il suo lungo passati in WWE con lo pseudonimo di Luke Harper, era molto amato dai colleghi, che non mancano mai di ricorda ...