Agenzia ANSA

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha definito Kovalchuk "personale" di Putin. Il tycoon russo controlla la Banca Rossiya, che a sua volta ha costruito una rete di società ...... Diritto e giustizia (ma non l'ungherese Fidesz), è l'antitesi del pacato e apolitico... Per il, gli italiani hanno scelto "un leader non sperimentato che affronterà la crescente ... Wsj, il banchiere di Putin principale sostenitore della guerra - Europa Una delle voci più influenti a sostegno della decisione di Vladimir Putin di invadere l'Ucraina è quella dell'oligarca Yuri Kovalchuk, 71 anni, secondo il quale la guerra può dimostrare la forza della ...