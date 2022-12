Ma Ginevra non poteva scrivere un libro invece che imitare la sorella famosa Antonino Spinalbese ea rischio squalifica! Il primo pronuncia una frase offensiva parlando con Edoardo ...Al televoto sono finiti: Patrizia Rossetti,e Micol Incorvaia. La nomination è eliminatoria. Il meno votato sarà eliminato. La puntata del GF Vip ha totalizzato 2.811.000 spettatori ...Luciano Punzo e Sarah Altobello vanno insieme in bagno: la confessione dell'ex tentatore di Temptation Island.“Abbiamo perso un figlio” 15 Nov Antonino Spinalbese contro Luciano Punzo: “Questa per me è falsità” 22 Nov Oriana Marzoli ritardo e possibile gravidanza per la concorrente del GF VIP. La bomba è ...