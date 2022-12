Ue | crollate dell’80% le forniture di gas russo in sei mesi L’Italia tra i Paesi più colpiti

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Nella finestra temporale che va da marzo a settembre di quest’anno, le importazioni di gasda parte deimembri dell’Unione europea sono diminuite. A elaborare la stima, il quarto report Med & Italian Energy, elaborato dal centro studi del gruppo Intesa Sanpaolo, l’Srm, e l’Esl@Energy center del politecnico di Torino. I ricercatori segnalano che è iniziato anche un processo di riduzione della domanda di gas da parte degli utenti finali, che fa il paio con le strategie di diversificazione degli approvvigionamenti, di aumento di importazioni di Gnl e, insieme, con il potenziamento delle rinnovabili. Tra gli Stati membri,«è tra quelli che hanno risentito maggiormente dalla riduzione del gas, reagendo con maggiori importazioni in particolare dall’Algeria», riporta ...

