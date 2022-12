Sono stati assolti gli imputati nel processo alla trasmissione tv “Ciao Darwin” dopo che un concorrente era rimasto paralizzato

Gli attacchi del cupolino in alluminio forgiatorinforzati per offrire maggiore solidità, così da poter fissare dispositivi GPS più grandi sulla torretta della strumentazione. La 890 ...A ottobre e novembre sisvolti test sui software epredisposti i supporti per i validatori a bordo dei mezzi. La percentuale dei "tap" sul totale delle prime validazioni con BIT in ...Con i fondi del PNRR sono stati finanziati al Comune di Modica due progetti per la messa in sicurezza e la realizzazione di strutture da destinare agli Asili nido, nell’ambito del piano nazionale di r ...Erano in un Suv Quattro giovani, di cui due con precedenti per tentato omicidio e spaccio con obbligo di dimora a Ischia, sono stati fermati dai vigili urbani a Pomigliano d’Arco, mentre erano fermi a ...