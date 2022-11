Traffico Roma del 25-11-2022 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 novembre 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione sulla A24Teramo in graduale miglioramento le condizioni di viaggio dopo le difficoltà pere incidenti tra il grande raccordo anulare tangenziale est In entrambe le direzioni ancora sulla tangenziale est e raccomandiamo prudenza per i possibili disagio a causa di un precedente incidente all’altezza di Largo Settimio Passamonti verso San GiovanniComunque presente in entrambi i sensi di marcia in diminuzione ilsul Grande Raccordo Anulare in particolare lungo la carreggiata esterna tra l’autostrada-fiumicino alla Tuscolana stessa situazione sull’ interna dove sono ancora possibili rallentamenti tra Cassia e Prenestina continuano gli spostamenti quelli dell’orario di punta su via della Foro Italico tra Corso ...