Corpi impuri | ovvero basta col tabù del ciclo mestruale

(Di venerdì 25 novembre 2022) Fino al 1963 le donne non potevano accedere ad alcun incarico in magistratura e la motivazione era la seguente: “Fisiologicamente fra un uomo e una donna ci sono differenze nella funzione intellettuale, e questo specie in determinati periodi della vita femminile” laddove la locuzione “determinati periodi della vita femminile” sta per mestruazioni. Come dire, se un magistrato donna doveva sentenziare, magari condannando l’imputato, mentre aveva il, il suo giudizio poteva essere compromesso da uno stato fisico e psichico non sereno, a causa, appunto, delle mestruazioni; ne consegue che se invece il giudice è maschio e, al momento di sentenziare, è di pessimo umore o con il mal di pancia o comunque afflitto per qualsiasi altro disturbante motivo, allora è tutto ok, sentenzi pure, anche se malamente. È questa una delle tante ridicole (se ...