UNDER 16 | 7^ GIORNATA | BOLOGNA-PERUGIA 0-1

Corriere della Sera

Per l'interail pubblico potrà degustare caffè e cappuccini della torrefazione Mokito, ... Novità di questa edizione il riconoscimento anche per il miglior pasticcere35 con il suo ...Due belle vittorie per la14 maschile del Cus Pisa Hockey contro l'HC Genova nei due incontri giocati negli impianti di ... Nelladi domenica 27 novembre invece scenderanno in campo le ... Under 17 Regionali girone A: la top 5 della decima giornata Continua con un pari la serie positiva dell’Under 19 (Juniores) di Nicola Cavina che viene fermata sul 2-2 dalla Libertas Castel San Pietro che recupera l’iniziale 0-2 firmato dai biancoazzurri ...RIETI – Trascorso un nuovo fine settimana calcistico, possiamo fare il punto sulla quinta giornata del campionato Under 15 provinciale reatino. Rinviate a data da destinarsi per il ...