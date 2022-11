Soumahoro | indagata la suocera

(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) – Marie Therese Mukamitsindo, ladel deputato Aboubakar, eletto con l’Alleanza Verdi-Sinistra, èper malversazione dalla procura di Latina in relazione alla gestione di due cooperative che si occupano di immigrati in provincia di Latina. L’ipotesi di reato nel fascicolo è di malversazione. L'articolo proviene da Italia Sera.

