LIVE Inghilterra-Iran 6-1 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Grealish firma la sesta rete

94? Ora è praticamente una attesa verso il fischio finale. 92? Palleggia ora tranquillamente l'. 90? Ci saranno dieci minuti di recupero. 88? Gooooooooooooool,, contropiede di Wilson che trova tutto soloche non sbaglia,6-1. 86?che prova ad arrivare alla seconda. 84? Ritmi molto più lenti ora. 82?che spinge ancora per la. 80? Nourollahi va fuori, ...

L'vice campione d'Europa fa il suo esordio al Mondiale 2022 in Qatar contro l'Iran . Southgate schiera là davanti Kane con Saka e Sterling , mentre Foden si accomoda in panchina. L'Iran di ...2 - 0 2022 - 11 - 21 14:36:01 Gol dell'35' gol di Bellingham. Scambio tutto rasoterra dell'fino al passaggio verso Shaw sulla fascia sinistra: cross al centro e colpo di testa ...IRAN (4-3-3): Beiranvand; Moharrami, Mohammadi, Cheshmi, Hosseini; Haji Safi, Karim Ali, Nourollahi; Jahanbakhsh, Taremi, Pouraliganji. Sono state rese note le formazioni ufficiali di Inghilterra-Iran ...Gara d'esordio nel gruppo B per l'Inghilterra vice campione d'Europa. Pronti e via gioco fermo a lungo per l'infortunio del portiere Beiranvand, costretto al forfait. Al 33' traversa di Maguire. Poco ...