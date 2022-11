Let it Snow | la recensione | su Prime Video un teso horror thriller tra le montagne innevate

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ladi Let it, film che coniuga slasher e survival-movie nella disperata lotta per la sopravvivenza della protagonista tra ledella Georgia. Una coppia diboarder che sta discendendo una montagna sul passo del Black Ridge, in Georgia, investe senza volere una bambina e fugge quando si accorge che per la piccola non c'è più niente da fare. Come vi raccontiamo nelladi Let it, questa tragedia non rimarrà impunita. Tre anni dopo i fidanzati Max e Mia, appassionati di escursioni sulla neve, hanno organizzato un viaggio proprio in quelle zone, con l'intento di spingersi sempre oltre alla ricerca dell'adrenalina e del pericolo. I due vengono informati di come proprio lì abbiano avuto luogo in tempi recenti dei drammatici incidenti, …

