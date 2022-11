Tricolori a Squadre A1 di Judo | trionfano i Carabinieri e le Fiamme Gialle

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 20 novembre 2022) Ostia –sono state le due grandi protagoniste dei campionati italiani adi serie A1 nel PalaPellicone a Ostia. Titolo femminile alle Carabiniere, che hanno prevalso in finale proprio sulle, titolo maschile ai Finanzieri, che a loro volta hanno superato in finale sulleAzzurre, ma in tutti i casi le sfide sui tatami sono state anche questa volta avvincenti e coinvolgenti. Questi i commenti a caldo dei coach delle dueche hanno appena vinto il titolo tricolore. “Il lavoro paga –è stato l’attacco di Matteo Marconcini, commentando il successo della squadra femminile dei- siamo contenti e soddisfatti, tutto il nostro staff che oltre me comprende Giovanni Carollo, ...