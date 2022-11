Strage in una discoteca gay in Colorado | 5 morti e 18 feriti

(Di domenica 20 novembre 2022) Nella notte tra sabato 19 e domenica 20 novembre 2022, quando in Italia era già mattina, aSprings, negli Stati Uniti, sono state uccise 5 persone in seguito a una sparatoria scoppiata in unagay, il Club Q. Il bilancio comprende anche 18, secondo quanto ha riportato la Cnn. Sull’accaduto indaga la polizia, guidata da Pamela Castro, che non esclude che il numero di vittime possa salire: “Molte persone hanno avuto bisogno di cure mediche“, secondo quanto indicato dalla donna. Sul posto sono intervenute ben 11 ambulanze, a cui si sono poi aggiunti 34 vigili del fuoco. Al momento, secondo quanto trapela, le forze dell’ordine sono arrivate quando il locale risultava essere ancora pieno, ma non hanno sparato alcun colpo di pistola. Le indagini sono però partite subito e hanno portato all’individuazione di un ...

Cinque persone sono state uccise sabato sera indiscoteca gay a Colorado Springs, in Colorado : lo ha annunciato la polizia. Altre 18 persone ...individuo che crediamo essere l'autore della' ..." di attaccanti quella che sta accompagnando l'inizio della Coppa del Mondo 2022 in Qatar. Karim Benzema, Pallone d'Oro in carica, ha già dato forfait, e Romelu Lukaku è sempre più lontano ...Cinque persone sono state uccise sabato sera in una discoteca gay a Colorado Springs, in Colorado: lo ha annunciato la polizia. Altre 18 persone sono rimaste ferite nella sparatoria di massa ...Pd, Bonaccini lancia la sua candidatura: ‘Riprendiamo il nostro spazio. Non deleghiamo la sinistra a M5s e i moderati ad Azione. Correnti Non voglio i loro voti’ Trecentottantuno morti in un anno. Pi ...