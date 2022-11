Omicidi escort a Roma | caccia al killer nella chat d’incontri | verifiche sulle sue tracce di Dna

Leggi su open.online

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il primo dei treavvenuti ieri 17 novembre nel quartiere Prati disarebbe stato quello di Martha Castano Torres in arte Yessenia, la transessuale 65enne di origine colombiana trovata morta in un seminterrato di via Durazzo n.38. Sul corpo della donna sarebbero state trovate ferite provocate da un’arma da taglio di tipo «stiletto», secondo quanto emerso dal sopralluogo degli inquirenti, cioè un pugnale o una lama comunque di piccole dimensioni. L’ipotesi è che Yessenia sia stata uccisa durante il rapporto sessuale che si stava consumando con il cliente che l’ha uccisa. A 850 metri di distanza ci sono stati gli altri duedelle due donne cinesi, di cui sono ancora ignote le generalità. Entrambe avevano ferite alla gola, al torace e alla schiena. L’aggressione sarebbe avvenuta inizialmente nell’appartamento, dove il ...