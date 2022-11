Juve | quattro obiettivi per un rinforzo a destra

Corriere dello Sport

Sono state 10 le presenze raccolte in campionato e due in Coppa Italia, senza fare gol o assist, mentre l'anno scorso aveva segnato tre reti e collezionatoassist. L'Inter sarebbe avanti ...... Massimiliano Allegri Il tecnico della, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza per ...nei migliori dei modi" Impossibile iscriversi alla corsa scudetto "Il Napoli ha perso solo... E' una Roma Primavera devastante: travolta la Juve di Montero! Sono ben 13 vittorie in 15 giornate per il Napoli. Come riportato da OptaPaolo, solo la Juventus ci era già riuscita, in 4 occasioni.Non segneranno Vlahovic e Immobile, entrambi assenti per infortunio, ma contro la Lazio per la Juventus sarà un attesissimo esame di maturità, dopo l’exploit con ...