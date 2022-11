Inter | amichevole con il Salisburgo a dicembre

Calciomercato.com

Erminio Russo)- Sampdoria (sabato ore 11.00, campo sportivo "Suning/Konami" di Milano) U16 (all. Matteo Pastorino) Campionato, 6.a giornata: Spezia - Sampdoria (domenica ore 15.00, ...... e ci resta anche peggio quando gli viene negato il permesso di andare a giocare un'di ... è amatissimo e pur non battendo il Milan mette la firma sul successo contro l', su quello con ... Inter, UFFICIALE: amichevole contro il Salisburgo a dicembre, le info Dopo il disastro di Lecce, con 9 titolari cambiati, anche il tecnico ha ammesso che l’Atalanta non è stata squadra. Troppi ragazzi inesperti tutti insieme, che rischiano di bruciarsi: ora l’Inter per ...Non solo Gianluca Lapadula: anche Zito Luvumbo non risponderà alla convocazione in Nazionale nella prossima sosta del campionato (Fonte: La Nuova Sardegna) A CAGLIARI. Zito Luvumbo, proprio come il co ...