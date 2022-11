De Roon e Koopmeiners volano in Qatar | convocati dall’Olanda

(Di venerdì 11 novembre 2022) Bergamo. Dopo Maehle e Pasalic, altri due giocatori dell’Atalanta staccano il pass per volare inal Mondiale che prenderà via il 20 novembre: sono Marten Dee Teun, entrambi. I due centrocampisti nerazzurri erano stati inseriti nella lista iniziale dei 39 – dalla quale è invece stato escluso Hans Hateboer – e sono sopravvissuti al taglio, guadagnandosi così la certezza di disputare la competizione con la maglia Oranje. Here it is. Our World Cup squad! #NothingLikeOranje #FIFAWorldCup pic.twitter.com/s4KMWBvJQU — OnsOranje (@OnsOranje) November 11, 2022 10 le presenze dicon la nazionale olandese dal suo esordio nell’autunno del 2020, a cui ha aggiunto anche un gol lo scorso giugno contro il Galles. I gettoni di De ...

Calcio Atalanta

