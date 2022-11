Boltiere | bando per l’assegnazione di Borse di Studio

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 11 novembre 2022) Con l’approvazione del piano di diritto allo2022-2023 il Comune diha stanziato 2.400 € perdidiagli studenti più meritevoli per lo scorso anno scolastico. I requisiti di ammissione per poter accedere alla graduatoria sono i seguenti: essere residenti a; essere iscritti per la prima volta alla classe frequentata nell’A.S. 2022-23; aver riportato nell’A.S. 2021-22, presso le scuole statali e partitarie, la seguente valutazione: una valutazione finale pari almeno a 10/10 per la classe III della scuola secondaria di primo grado; una valutazione finale media di almeno 9/10 (inclusi voti di condotta, religione o materia alternativa) a conclusione delle classi I, II, III e IV della scuola secondaria di II grado; una valutazione di ...