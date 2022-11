Highlights e gol Nottingham Forest-Tottenham 2-0 | EFL Cup 2022 2023 VIDEO

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Glie i gol di, match valevole per il terzo turno della EFL Cup, in cui i padroni di casa, contro ogni pronostico, hanno avuto la meglio sulla formazione ospite guidata da Antonio Conte imponendosi mediante il punteggio di 2-0: decisivi i gol dell’ex Atletico Madrid Renan Lodi e dell’ex Manchester United Jesse Lingard. Una delle big della Premier League, dunque, abbandona la competizione nazionale, mentre l’ultima in classifica avanza al quarto turno. Ecco ildelle azioni salienti e delle marcature della partita. SportFace.

Il Lecce batte 2 - 1 l'Atalanta. Gasperini sceglie come titolari in attacco Pasalic e Malinovskyi alle spalle di Zapata. C'è invece Di Francesco nel tridente con Strefezza e Colombo. La ...Glie idi Lecce - Atalanta , match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 , in cui i giallorossi padroni di casa si sono imposti sulla formazione ...Guarda il video degli highlights di Sassuolo-Roma 1-1, partita terminata in pareggio con le reti di Abraham e Pinamonti ( qui le nostre pagelle ). Al 17' ci prova Frattesi dai 20 metri: Rui Patricio t ...L'Atalanta cade ancora e manca l'aggancio in classifica al Milan. Terribile l'uno-due con cui il Lecce, attorno alla mezz'ora, va sul 2-0: segnano prima Baschirotto e poi Di Francesco nel giro di 2'.