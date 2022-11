Probabili Formazioni della 14a giornata

Leggi su seriea24

(Di martedì 8 novembre 2022) Napoli PROSSIMO IMPEGNO: Empoli (in casa) DATA e ORA: (8 Novembre alle 18:30) INDISPONIBILI: Rrahmani, Kvaratskhelia SQUALIFICATI: Nessuno RISERVE: Sirigu, Marfella, Zanoli, Ostigard, Olivera, Ndombele, Demme, Gaetano, Zerbin, Elmas, Lozano, Simeone, Zedadka PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Meret (P), Di Lorenzo (D), Kim (D), Jesus (D), Mario Rui (D), Anguissa (C), Lobotka (C), Zielinski (C), Politano (A), Osimhen (A), Raspadori (A)Empoli PROSSIMO IMPEGNO: Napoli (in trasferta) DATA e ORA: (8 Novembre alle 18:30) INDISPONIBILI: Tonelli, Grassi, De Winter, Destro SQUALIFICATI: Nessuno RISERVE: Ujkani, Perisan, Ebuehi, Cacace, Walukiewicz, Bajrami, Fazzini, Akpa Akpro, Henderson, Pjaca, Cambiaghi, guarino, Degli Innocenti, Ekong PROBABILE FORMAZIONE (4-3-1-2): Vicario (P), Stojanovic (D), Ismajli (D), Luperto (D), Parisi (D), Haas (C), Marin (C), Bandinelli (C), Baldanzi (C), ...