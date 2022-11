(Di martedì 8 novembre 2022) Roma, 7 nov. (Labitalia) - "Sentir parlare die delinè per noi motivo di. Adessodel, auspicando che questo nuovo nome significhi soprattuttoattenzione anche alle piccole e micro, fulcro del nostro sistema economico". Così, con Adnkronos/Labitalia, Mino, presidente di Confederazione-Associazioni europee di professionisti e. Econtinua sottolineando che "accogliamo con favore la nascita di un nuovo comitato interministeriale per ilin...

Entilocali-online

..., auspicando che questo nuovo nome significhi soprattutto grande attenzione anche alle piccole e microimprese, fulcro del nostro sistema economico". Così, con Adnkronos/Labitalia, Mino, ......, auspicando che questo nuovo nome significhi soprattutto grande attenzione anche alle piccole e microimprese, fulcro del nostro sistema economico". Così, con Adnkronos/Labitalia, Mino, ... Governo, Dinoi (Aepi): "Ministero delle Imprese e del Made in Italy grande orgoglio, ora aspettiamo primi passi" Roma, 7 nov. (Labitalia) – “Sentir parlare di ministero delle Imprese e del Made in Italy è per noi motivo di grande orgoglio. Adesso aspettiamo i primi passi del Governo, auspicando che questo nuovo ...Meloni ha avuto un breve colloquio anche con Petr Fiala, presidente del governo della Repubblica Ceca ... coloro che erano qui e coloro che verranno dopo di noi". "Vogliamo perseguire un’equa ...