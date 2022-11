Sergio Staino è stato ricoverato in gravissime condizioni | è in coma farmacologico

(Di lunedì 7 novembre 2022) C’è grande preoccupazione per ledi salute di. Lo storico vignettista, infatti, èall’ospedale Torregalli di Firenze e, secondo le informazioni trapelate nelle prime ore di questa mattina, sarebbe in. Il creatore del personaggio Bobo, uno dei più riconoscibili nella storia dell’illustrazione vignettistica italiana, ha 82 anni e ha sempre collaborato con diverse testate (fin dai tempi de “L’Unità”), offrendo una chiave ironico-sarcastica (sottolineando le sfaccettature amare della realtà) dell’attualità.inPer il momento, sono poche le informazioni ...

