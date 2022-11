Trivelle nell' Adriatico | Renzi | Giorgia Meloni si oppose | oggi fa una bella inversione a U

(Di sabato 5 novembre 2022) All'esame del Consiglio dei ministri in corso a palazzo Chigi, secondo quanto si apprende, c'è anche un emendamento del governo sulleal decreto legge Aiuti ter per aumentare l'estrazione di ...

Conte cita Meloni nel 2016 su, ipocriti ""Basta alle trivellazioni, basta all'inquinamento del nostro mare e basta a un governo ipocrita e servo dei poteri forti". Per commentare le ...Roma, 5 nov. " "Lo sblocco delle trivellazioni'Adriatico è una scelta a lungo attesa e certamente utile'ottica di renderci autonomi". Lo afferma Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia. "Il presidente del Consiglio Meloni ha espresso una chiara volontà in tal senso e i numeri che ha esposto ...Costa, peraltro, certifica che le nuove autorizzazioni «riguarderebbero trivelle tra le 9 e le 12 miglia in Adriatico ... «L’estrazione di gas nell’Adriatico può raddoppiare non con nuove ...Via libera del governo a nuove concessioni per l'estrazione di gas nell'Adriatico. Il leader di Italia Viva Matteo Renzi, però, ha storto il naso davanti alla dichiarazione ...