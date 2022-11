Cortei per l’Ucraina Roma | «più di 100mila partecipanti» Conte | «No a invio armi senza Parlamento» Calenda | un qualunquista

(Di sabato 5 novembre 2022) A Milano, nella manifestazione convocata dal leader del Terzo Polo Carlo, si riuniranno quelli che non coniugano la pace con la resa del. Ainvece il mondo del pacifismo avrà meno distinguo e più voci. L’associazionismo laico e cattolico, Acli e Arci, i sindacati, la Rete per il Disarmo, con le adesioni di Pd, M5s e l’Alleanza Verdi Sinistra Italia, sfileranno in corteo nella capitale per chiedere un «cessate il fuoco immediato» e un negoziato internazionale

"Siamo a nostro agio in una piazza che chiede pace - aggiunge Letta - enoi pace vuol dire la fine dell'invasione russa . Questo è il punto centrale, la fine dell'invasione della Russia". Alla ...Cessate il fuoco, negoziato multilaterale subito e disarmo nucleare alcune delle richieste Sabato diin nome della pace eil cessate il fuoco in Ucraina. Cessate il fuoco, negoziato ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, è stato contestato e insultato durante la manifestazione per la pace in Ucraina ...