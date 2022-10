Amici 22 e Verissimo vincono nel pomeriggio di Canale 5 ma con molti spettatori in meno rispetto al 2021

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 31 ottobre 2022) E’5 la rete leader della domenica, con una manciata di punti di share in piùa Rai 1.di Maria alla sua 22esima edizione si conferma ancora una volta amatissimo dal pubblico e nella giornata di ieri, con il 22 % di share, ha battuto Domenica In superando i 2,5 milioni di. Numeri però, va detto, molto diversi da quelli del. I motivi sono tanti: il clima praticamente stivo di questo ottobre che non sembra volersi lasciare alle spalle l’estate; le misure di restrizione che ormai non non esistono più e la speranza di esserci davvero messi alle spalle la pandemia. E poi la voglia di uscire, muoversi, e di fare tutto quello che per due anni non è stato possibile fare, soprattutto nei giovanissimi. E il pubblico di riferimento di ...