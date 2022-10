Memo Remigi e le molestie in diretta | Jessica Morlacchi | ' Mi aspettavo scuse | non menzogne' Lui | ' Solo una pacchettina portafortuna'

Negli ultimi giorni è stata vittima di molestie da parte di, che è stato espulso dal programma Oggi è un altro giorno, al quale partecipava insieme alla stessa MorlacchiJessica Morlacchi ha deciso di parlare dopo il caso di molestie su Rai1 che l'ha vista suo malgrado protagonista, affidando a un post sui social il suo pensiero sul comportamento di. "...affidando a un post sui social il suo pensiero sul comportamento di Memo Remigi. «Quando Remigi ha fatto scivolare la sua mano sul mio fondoschiena, ho provato un disagio enorme ma come si vede ...È degli ultimi giorni la notizia che Memo Remigi non fa più parte di Oggi è un altro giorno per quanto ha fatto in diretta TV ...