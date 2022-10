Arctic Monkeys e Paky | gli album da ascoltare questa settimana

Quella del frontman degliè una bruttezza del tutto ordinaria, tanto da causare qualche remora a essere chiamata, senza mezzi termini, bruttezza . Si tratta piuttosto di mancanza di ...La teatralità è uno di quegli aspetti che ad Alex Turner e soci non è mai mancato. Smessi i panni da common guys di Sheffield con taglio beatlesiano e tuta, glihanno iniziato una serie di trasformazioni camaleontiche, includendo dei tocchi vintage , specchio dei generi musicali introdotti album dopo album. 'The Car', settimo disco in carriera ...La band inglese e il rapper di Rozzano, due mondi agli antipodi che comunicano insicurezze attraverso la musica. The Car e Salvatore Vive sono i dischi di questa settimana ...La teatralità è uno di quegli aspetti che ad Alex Turner e soci non è mai mancato. Smessi i panni da common guys di Sheffield con taglio beatlesiano e tuta, gli Arctic Monkeys hanno iniziato una serie ...