Ritrovato un cadavere nel Salernitano | potrebbe essere della donna scomparsa un anno fa? VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Pontecagnano Faiano (Sa) – Il corpo di una persona morta, molto probabilmente quello di Marzia Capezzuti, la ragazzaunfa da Pontecagnano Faiano, è stato individuato in un’aria abbandonata nei pressi di un casolare nelle colline tra Pontecagnano Faiano e Montecorvino Pugliano. L’area nei pressi di via Tevere è al momento cinturata e presidiata dalle forze dell’ordine che impediscono l’accesso a giornalisti ed estranei. Sul posto anche la magistratura. Non trapelano ulteriori indiscrezioni. Le ricerche erano riprese questa mattina, dopo una fase di stallo che aveva portato all’interruzione nelle settimane scorse. Il caso è stato affrontato anche dalla trasmissione Rai Chi l’ha visto. La procura di Salerno avrebbe inscritto nei giorni scorsi nel registro degli indagati cinque persone con l’accusa di ...