Poste Italiane | le carte prepagate Postepay Standard diventeranno ecofriendly

(Di martedì 25 ottobre 2022) Prosegue il percorso di conversione dellefisichePay verso materiali ecosostenibili per dire addio alla plastica. Dopo il lancio nel 2021 dellapay Green, nativamente realizzata con materiali di origine biologica o con la plastica...

... alla presenza del Sindaco, Marco Re, del Direttore della Filiale Milano 4 diMaria Grazia Mazza e del Responsabile di Relazioni Istituzionali, Federico Sichel. Un nuovo Postamat per ...... Social and Governance) difinalizzate a promuovere la tutela dell'ambiente lungo tutta la catena del valore attraverso la prevenzione e l'utilizzo di soluzioni innovative.Microsoft ha iniziato a distribuire il fix per i problemi noti con la stampa su Windows 11 2022 Update, annullando quindi uno dei blocchi di compatibilità che impedivano l'installazione del sistema op ...CAMPOBASSO – La Molisana 110 anni di storia, stamane la cerimonia di annullo filatelico di Poste italiane presso lo stabilimento di Colle delle Api. Una tappa importante che racchiude, lungo tutto il ...