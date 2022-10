Dinamo-Milan | Rebic | “Sarebbe bello decidere la partita Vogliamo vincere”

... Sky Sport 251, Sky Go, Now, Mediaset Infinity+) 21.00: Benfica - Juventus (Canale 5, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Go, Now e Mediaset Infinity+) 21.00:Zagabria -(Sky Sport ...ZAGABRIA -PIOLI Simone Inzaghi, tecnico dell' Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della gara interna di Champions League contro il Viktoria Plzen. Le sue parole ai ...La probabile formazione della Milan per la sfida alla Dinamo Zagabria, valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League In arrivo una serata determinante per il Milan di… Leggi ...Primo tempo equilibrato tra Milan e Dinamo Zagabria. Iniziano meglio i rossoneri, che trovano il gol con Longhi dopo 25 minuti. Non passano neanche tre minuti che la Dinamo trova la rete del pareggio.