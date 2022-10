Incendio in casa nella notte | morti tre fratelli | gravissimi i genitori e altri due figli

(Di sabato 22 ottobre 2022) Tre giovanisono rimasti uccisi dalle fiamme. I lorodueni sonoin ospedale. Un bilancio tragico a causa di un, avvenuto questain una abitazione in Via Caduti 16 marzo 1978,zona sud di Catanzaro.viveva un intero nucleo familiare, composto da sette persone. L’a Catanzaro:treTre persone sono morte all’interno dell’appartamento a causa di undivampato intorno all’1:30 di questa. Si chiamavano Saverio, di 22 anni, Aldo (14) e Mattia Corasaniti (12). Erano tre ...

L'è scoppiato nel cuore della notte, e non ha lasciato scampo. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente dopo aver ricevuto la segnalazione dei vicini didella famiglia, ma ...Tre fratelli di 12, 14 e 22 sono morti nell'dell'abitazione dove abitavano in via Caduti 16 marzo a Catanzaro. Il padre e un altro figlio sono ricoverati nel reparto di rianimazione del locale ospedale, la madre e una figlia sono stati ...Rita Mazzei, la madre delle tre vittime dell’incendio in casa a Catanzaro, ha cercato di difendere dalle fiamme del rogo la figlia 12enne che ...Tre giovani fratelli sono rimasti uccisi dalle fiamme nella notte. I loro genitori e altri due fratellini sono gravissimi in ospedale. Un bilancio tragico a causa di un incendio, avvenuto questa notte ...