Classifica FIMI | nei singoli i Pinguini Tattici Nucleari scalzano i Maneskin e battono Fedez e Salmo Luigi Strangis debutta sesto negli album

(Di sabato 22 ottobre 2022)si riprendono il primato dei. Nellarelativa alla settimana dal 14 al 20 ottobre 2022, la band bergamasca si è infatti nuovamente imposta in vetta con Ricordi. Nulla è cambiato invece sul versante, dove si trova – per la terza volta di seguito – C@ra++ere S?ec!@le di Thasup., vincitore in carica di Amici.– INei, dopo il leggero calo della scorsa settimana, isi sono ripresi il primo posto, cosa che ha fatto ...

imusicfun.it

Ecco la- Gfk degli album piu' venduti della settimana 42 (dal 14 al 20 Ottobre). 1)THASUP - C@RA++ERE SEC!@LE. 2)MARCO MENGONI - MATERIA (PELLE). 3)LAZZA - SIRIO. 4) NIGHT SKINNY - ...Terza settimana alla numero uno nelladegli album italiana Top Of The Music di- Gfk per [email protected] ++ERE [email protected] il nuovo album di THASUP . Il giovane producer resiste davanti a MATERIA (PELLE) di MARCO ... Classifiche Settimana 38, le Top Ten Earone, Fimi e Spotify In vetta agli album delle classifiche FIMI continua la supremazia di Thasup stabile davanti a Marco Mengoni (anch'esso stabile) e Lazza in risalita. Luigi Strangis debutta col suo nuovo album, Voglio ...A sole sei ore di distanza dalla messa in vendita, sono stati venduti 75mila biglietti dei Maneskin per i concerti negli stadi.