Brahim Diaz nella storia del Milan | il record con la doppietta al Monza

in azione © LaPresseDa una parte i rossoneri campioni d'Italia di Stefano Pioli ancora senza il portiere titolare Maignan, vanno a caccia del quarto successo di fila in campionato dopo ...18:15 15' - Ha segnato il Milan, conDopo un quarto d'ora senza occasioni, lampo diche parte da centrocampo, come con la Juve, e la sblocca entrando in area, anticipando in ...Brahim Díaz è diventato il terzo giocatore spagnolo ad aver realizzato una doppietta con la maglia del Milan in Serie A, dopo Suso (due volte) e Javi Moreno.Milan – Monza gol. ecco le immagini della prima frazione di gioco. I rossoneri conducono per 2-0 grazie ad un sontuoso Brahim Diaz, il centrocampista spagnolo si è reso protagonista di due perle. Clic ...