Mondiali Qatar 2022 | tutte le partite in diretta sulla Rai | ecco il calendario completo

(Di venerdì 21 ottobre 2022) DOMENICA 20 NOVEMBREvs Ecuador (Gruppo A, ore 17)RAI 1 e RAI 4K LUNEDÌ 21 NOVEMBRE Inghilterra vs Iran (Gruppo B, ore 14)RAI 2 e RAI 4K Senegal vs Olanda (Gruppo A, ore 17) ...

Italia ripescata ai2022 , si riaccende la speranza. Nelle scorse ore diversi attivisti e calciatori iraniani hanno inviato una lettera alla Fifa dove si chiede l'esclusione di Teheran dalla competizione a ...... ore 17) DIRETTA RAI 2 e RAI 4K Brasile vs Serbia (Gruppo G, ore 20) DIRETTA RAI 1 e RAI 4K VENERDÌ 25 NOVEMBRE Galles vs Iran (Gruppo B, ore 11) DIRETTA RAI 2 e RAI 4Kvs Senegal (Gruppo A, ...Si attendono sviluppi dopo la richiesta alla Fifa di escludere l'Iran. Se ripescati, ecco in quale gruppo e contro quali nazionali giocherebbero gli azzurri di Mancini ...Caos in Iran con alcuni attivisti e calciatori che hanno chiesto alla Fifa di escludere il Paese dai Mondiali 2022 in Qatar: per l'Italia si riaccende la speranza del ripescaggio.