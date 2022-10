Berlusconi | «Putin? Non rinnego i passati rapporti di amicizia Ma è ridicolo mettere in discussione il mio atlantismo»

di Marco Galluzzo Il capo di Forza Italia: proporremo Giorgia premier. Non rinnego l'amicizia con Mosca, ma è cambiato tutto Roma - Presidente Silvio, le sue parole suhanno suscitato un vespaio di polemiche, non crede di aver messo in ulteriore difficoltà la formazione del governo "Sinceramente, data la gravità del momento ......del padre' - guarda LE PAROLE DI SILVIO- Dopo la diffusione degli audio di Silvioin merito all'origine del conflitto ucraino e ai suoi rinnovati rapporti con Vladimir, ...«C’è Nordio che è bravissimo, vedilo perché magari ti convinci che è la scelta giusta per la Giustizia», aveva raccomandato lunedì ...Non sembra una nascita facile per il governo, per ragioni dovute forse alla decisione di fare una campagna elettorale a tre.