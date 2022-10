Un Sabatini incazzato non le manda a dire | “Non so stare a guardare Spalletti sottovalutato | Kvara un’opera d’arte “

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLe ferite causate dalla separazione estiva con la Salernitana non si sono ancora rimarginate. Walter, dopo il miracolo dello scorso anno in granata, assiste da spettatore alla stagione che sta entrando nel vivo. Ilttore sportivo in un’intervista all’edizione odierna del Corriere dello Sport ha ammesso di provare un po’ di insoddisfazione: “Mi girano un po’ e sonosul serio perchéfuori non mi sembra giusto. Non sono capace a fare spettatore. Mi definisco un folle e un visionario, sono aggettivi che si adattano alla mia natura. E quello di Salerno è stato un gran bel viaggio, avverto ancora l’affetto della gente e l’amore è corrisposto. Il resto l’ho accantonato e non ne parlo, compresa l’amarezza per l’epilogo”. Uno spettatore, di questi tempi, non può che ...

