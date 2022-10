Ucciso il direttore d’orchestra di Kherson | Non suono per i russi

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ildella Filarmonica di, Yuriy Kerpatenko, è stato brutalmentea colpi di arma da fuoco nella sua stessa casa dall'esercito russo per essersi rifiutato di esibirsi in un concerto organizzato dalle forze di...

E' statonella sua abitazione ildella Filarmonica di Kherson Yuriy Kerpatenko. Secondo quanto rende noto il ministero della Cultura ucraino su Facebook, in un post ripreso dai media del Paese ...4 ore fad'orchestra che si è rifiutato di suonare al concerto dei russi Ildell'orchestra del teatro di Kherson, Yuriy Kerpatenko, è statodagli occupanti russi per ...Il direttore della Filarmonica di Kherson Yuriy Kerpatenko è stato ucciso dall'esercito russo nella sua abitazione per essersi rifiutato di esibirsi in un concerto organizzato… Leggi ...Una vera e propria esecuzione, questa la sorte di chi ha scelto di non collaborare con il regime: a Kherson, città dell’Ucraina meridionale sotto occupazione russa, il direttore della filarmonica dell ...