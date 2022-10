Roma | pareggio per 1-1 col Betis

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Lapareggia 1-1 sul campo dele sale a quota quattro nel girone C di Europa League. In seguito alla beffa dell’andata all’Olimpico, Andrea Belotti trova la sua seconda rete stagionale che permette la conquista di un punto ai giallorossi. Il tandem Abraham-Belotti è rivedibile, secondo José Mourinho. “Nel primo tempo è stato un disastro. Non era quello che avevo chiesto a tutti e due. Nel secondo tempo sono usciti con le orecchie rosse perché ho urlato tanto… Devono lavorare insieme, nel secondo tempo mi sono piaciuti, hanno pressato bene e gestito bene il pallone”. L'articolo proviene da Italia Sera.

