Lo showrunner di House of the Dragon smentisce la rivalità con Gli Anelli del Potere | “Il pubblico nerd ama il fantasy”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Lodiof the, Ryan Condal, ha smentito le presunte voci di unatra la sua serie e Il Signore degli– Glidel. I due showhanno debuttato tra agosto e settembre, a poche settimane di distanza, portando nuovamente sullo schermo draghi, elfi, orchi e Targaryen, registrando numeri da record. Ma chi parla di competizione, deve ricredersi. “Sono un grande fan di Tolkien”, ha detto Condal in un’intervista con The Wrap. “Da piccolo, e poi via via crescendo, ho letto Il Signore degli, Il Silmarillion e Lo Hobbit più volte. Ho visto i film di Peter Jackson più volte al cinema. Amo tutta quella roba, amo ile francamente voglio vivere in un mondo dove ...

